Video Dünya Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video

Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video

28.10.2025 | 13:25

Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da Türk vatandaşlarını hedef alan protesto gösterilerinde Türklere yönelik saldırı hazırlığında bulunan kişilerin gözaltına alındığı ve çok sayıda beyzbol sopasına el konulduğunu açıklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Karadağ'da Cumartesi akşamı Türk vatandaşlarının da karıştığı bir kavgada Karadağlı bir gencin bıçaklanarak yaralanmasının ardından Türk vatandaşları aleyhindeki gerginlik bu gece de devam etti. Podgoritsa'da olayların patlak verdiği Zabjelo semtinden yürüyüşe geçen kalabalık bir grup, polisin yoğun güvenlik önlemleri altında şehir merkezine doğru yürüdü. Yürüyüşe katılanlar, eylem boyunca "Türkler dışarı" sloganları attı. Karadağ polisi ayrıca, Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığı yaptığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığını ve saldırıda kullanılmak istenen çok sayıda beyzbol sopasına da el konulduğunu duyurdu. Polis, gelişmeler üzerine güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Bazı kullanıcılar da sosyal medyada Türk vatandaşlarının Karadağ'dan kitlesel olarak ayrıldığı iddiasıyla havalimanından görüntüler paylaştı.

ARNAVUT PARTİSİ, TÜRKLERE VİZE KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Karadağ'daki Arnavut azınlığı temsil eden siyasi partilerden Yeni Demokratik Güç (Forca), hükümetin Türk vatandaşlarına geçici olarak vize uygulamaya başlama konusundaki aceleci kararının Türkiye ile Karadağ arasındaki iyi ilişkileri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Açıklamada, "Oluşan durum, yargı sistemi aracılığıyla çözülebilirdi ve diplomatik ilişkilere yansımaması gerekirdi" denildi.

DIŞİŞLERİ BAKANI İBRAHİMOVİC'İN HÜKÜMETTEN AYRILABİLECEĞİ İDDİASI
Karadağ medyasındaki bazı haberlerde ise Boşnak Partisi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic'in Başbakan Milojko Spajic'e Türk vatandaşlarına vize uygulanması halinde hükümetten ayrılacağı tehdidinde bulunduğu iddiasına yer verildi. Haberlerde ayrıca, Türkiye'nin Karadağ'a misilleme adımlar atması halinde bunun hem ekonomi hem de çok sayıda Karadağ vatandaşının Türkiye'de tedavi görüyor olması nedeniyle vatandaşlara olumsuz etkileri olacağı ifade edildi.

KARADAĞ İSLAM BİRLİĞİ BAŞKANI RİFAT FEJZİC: "POLİTİKACILAR KIŞKIRTTI"
Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic ise Karadağ'da Türk vatandaşlarını hedef alan grupların politikacılar tarafından kışkırtıldığına dikkat çekti. Dün gece sokaklarda "Türkler dışarı" sloganlarıyla yürüyen kalabalığın görüntülerini sosyal medyada yorumlayan Fejzic, "Bazı politikacılar, Karadağ'a gelen Türk sayısını 110 bin seviyesine kadar yükseltip yalanlar yayarak halkın bir kesimini kasıtlı bir şekilde kışkırttı" ifadelerini kullandı. Öfkeli grubun Türk vatandaşlarını ülkeyi terk etmeye çağırmasına tepki gösteren Fejzic, "Sorunun kaynağı Türkler değil, Karadağ'ı istikrarsızlaştırıp Avrupa Birliği'ne giden yolunu kapatmaya çalışanlar" diye yazdı.

KARADAĞ BAŞBAKANINDAN VİZE AÇIKLAMASI
Karadağ polisi, bıçaklama olayına karıştıkları şüphesiyle bir Türkiye vatandaşı ve bir Azerbaycan vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra, yasal ikamet belgesi olmadığı şüphesiyle 45 Türk vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtilmişti. Olayların ardından Karadağ Başbakanı Milojko Spajic de bir açıklama yayımlayarak, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alınacağını duyurmuştu.
Karadağ makamlarına ait verilere göre ülkede yaklaşık 13 bin 300 Türk vatandaşı ikamet ediyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 01:29
Karadağ’da Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığındaki kişiler gözaltına alındı | Video 28.10.2025 | 13:25
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 04:27
Japonya ve ABD arasında ekonomik iş birliği ve nadir element anlaşmaları imzalandı | Video 28.10.2025 | 10:34
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas’tan teslim aldı | Video 00:51
İsrail, 1 esirin daha cenazesini Hamas'tan teslim aldı | Video 28.10.2025 | 09:01
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 02:36
Filipinler’de Taal Yanardağı’nda art arda patlama | Video 27.10.2025 | 13:41
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 00:50
İsrail’den Kızıl Haç ve Mısırlı ekiplere Gazze’de esir cenazesi aramalarına izin | Video 27.10.2025 | 08:54
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 04:33
Gazze’de bir çadır, hayvanat bahçesinin kalan canlarına sığınak oldu | Video 26.10.2025 | 16:55
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 01:23
Irak’ta petrol sahasında patlama: 1 ölü, 7 yaralı | Video 26.10.2025 | 13:41
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 01:20
ABD’de emeklilik krizi yaşlıları evsizliğe sürüklüyor | Video 26.10.2025 | 13:06
ABD Başkanı Trump: Barış yapma konusunda BM’den çok daha iyiyim | Video 07:23
ABD Başkanı Trump: "Barış yapma konusunda BM'den çok daha iyiyim" | Video 26.10.2025 | 11:16
Hindistan’da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 00:43
Hindistan'da motosiklet yolcu otobüsüne çarptı: 25 ölü | Video 24.10.2025 | 11:57
Kamboçya Savunma Bakanı: Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız | Video 05:02
Kamboçya Savunma Bakanı: "Tayland ile pazar günü barış anlaşması imzalayacağız" | Video 23.10.2025 | 15:02
Venezuela’da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 00:20
Venezuela'da bir uçak havalandıktan saniyeler sonra düştü! Korku dolu anlar kamerada | Video 23.10.2025 | 15:15
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 00:24
ABD ordusu, Pasifik Okyanusu’nda ilk kez uyuşturucu kaçakçılarına saldırı düzenledi | Video 23.10.2025 | 13:14
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz | Video 04:15
Louvre Müzesi Müdürü ifade verdi: "Alarm çalıştı ama kameralar yetersiz" | Video 23.10.2025 | 13:13
Rusya’da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 00:39
Rusya'da üretim tesisinde patlama! 10 ölü, 5 yaralı | Video 23.10.2025 | 12:36
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 00:33
Louvre Müzesi soyguncularının kaçma anı ortaya çıktı | Video 23.10.2025 | 11:03
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 03:50
AB ve Mısır, Gazze’deki ateşkes ve yeniden inşa çabalarına desteklerini teyit etti | Video 23.10.2025 | 09:04
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 03:02
Sırbistan parlamentosu önünde silahlı saldırı | Video 22.10.2025 | 15:48
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu’yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 01:54
Hindistan Cumhurbaşkanı Murmu'yu taşıyan helikopterin iniş yaptığı pist çöktü | Video 22.10.2025 | 15:15
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 00:42
Uganda’da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 63 ölü | Video 22.10.2025 | 13:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY