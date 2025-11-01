Video Dünya Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video
Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video

01.11.2025 | 14:27

Kenya'daki Rift Vadisi'nde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında en az 13 kişi hayatını kaybetti.

Kenya'nın batısındaki Rift Vadisi'nde bulunan Elgeyo Marakwet bölgesinde şiddetli yağışlar, toprak kaymasına yol açtı. Bazı evler toprak altında kaldı. Polisten yapılan açıklamada, 13 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kayıp durumda olduğu ifade edildi. Bölgeye ulaşımın kesilmesi nedeniyle kurtarma çalışmalarının aksadığı aktarıldı. Kenya İçişleri Bakanı Kipchumba Murkomen, kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere askeri ve polis helikopterlerinin görevlendirildiğini belirtti.
