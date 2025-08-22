Kolombiya'da ordu ve polise saldırı: 18 ölü, 71 yaralı | Video
Kolombiya'nın Cali kentinde askeri hava üssü yakınlarında gerçekleştirilen bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 71 kişi yaralandı. Antioquia bölgesinde ise polis helikopterine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısında 12 polis yaşamını yitirdi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro saldırıların eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) en büyük kolu olan "Estado Mayor Central (EMC)" adlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.
TERÖR SALDIRISI
Kolombiya Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Devlet teröre boyun eğmeyecek. Bu suçlar kanunun tüm gücüyle takip edilecek ve cezalandırılacaktır" ifadelerine yer verildi. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez ise patlamayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Sanchez, "Sivillere yönelik bu korkakça saldırı, Valle del Cauca, Cauca ve Narino'da uyuşturucu kaçakçılığı üzerindeki kontrolün kaybına karşı çaresiz bir tepkidir. Kamu gücü bu tehdidin çoğunu etkisiz hale getirmiştir" ifadelerini kullandı.
POLİS HELİKOPTERİNE SALDIRI: 12 ÖLÜ
Yasa dışı koka tarlalarına yönelik imha operasyonuna katılan Kolombiya Ulusal Polisi'ne ait Black Hawk UH-60 helikopteri ise Antioquia bölgesindeki Amalfi belediyesinde "Estado Mayor Central" adlı suç örgütü tarafından İHA saldırısı ile düşürüldü. Saldırıda 12 polis memuru yaşamını yitirdi.
"SALDIRILAR EMC SUÇ ÖRGÜTÜ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "terör saldırısı" olduğunu belirtti. Petro saldırıların eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) en büyük kolu olan ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına katılmayan "Estado Mayor Central (EMC)" adlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiğini aktardı. Petro, saldırılardan örgütün lideri Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.
