Kosova’da Türk seçmenler, seçim zaferini parti merkezini tahrip ederek kutladı | Video 11.11.2025 | 08:50 Kosova’da Türklerin yoğun olarak yaşadığı Mamuşa Belediyesi’nde yerel seçim zaferini kutlayan seçmenler, coşkunun dozunu fazla kaçırarak parti merkezini tahrip etti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kosova'da ikinci turu Pazar günü yapılan yerel seçimlerde ülkenin güneybatısında Türk nüfusun çoğunlukta olduğu Mamuşa Belediyesi'nde seçimi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) kazandı.

Seçim zaferinin kutlanma şekli ise alışılmışın oldukça dışındaydı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde seçmenlerin kutlama sırasında parti merkezini tahrip ettikleri görüldü. Görüntülerde kutlama sırasında sandalye ve masaların yanı sıra ofisteki televizyona da vurarak etraftaki eşyaları parçalayan insanlar dikkat çekti. Polis, KDTP üyelerinin kutlaması sırasında yaşanan olaya ilişkin bir ihbar almadıklarını açıkladı.

Kosova'da Türk nüfusun çoğunlukta olduğu tek belediye olan Mamuşa'da ikinci tura kalan yerel seçimleri, KDTP'nin adayı Abdülhadi Krasniç kazandı. İlk sonuçlara göre Krasniç'in oy oranı yüzde 56,12 olurken, rakibi Mamuşa Halk Hareketi'nin adayı Fikret Morina'nın oy oranı ise yüzde 43,88 seviyesinde kaldı.

Kosova'da 38 belediyede belediye başkanları ve belediye meclisi üyelerinin belirlenmesi için gerçekleştirilen yerel seçimlerin ilk turu 12 Ekim'de yapılmıştı. İlk turda hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamadığı 18 belediyede ikinci tur seçimleri ise Pazar günü gerçekleştirildi.