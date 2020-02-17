Kral Ringa balığı ortaya çıktı! Japonlar deprem ve tsunami beklemeye başladı! | Video
Japonya kıyılarında Japon mitolojisine göre göründüğünde beraberinde felaketler getiren iki tane Kral Ringa balığı göründü.
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