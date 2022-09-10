Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video 10.09.2022 | 19:24
00:38
23:28
08:57
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 09.09.2022 | 16:30
01:47
01:19
04:46
01:04
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 16:57
03:07
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 08.09.2022 | 16:03
03:07
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
00:11
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
05:24
02:52
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
00:56
06:12
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 07.09.2022 | 14:19
01:04
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 07.09.2022 | 12:20
01:46
00:10
Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 07.09.2022 | 09:45
01:15
Meksika’da bir freni patlayan tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.
Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.