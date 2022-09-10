Video Dünya Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video
Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video

Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video

10.09.2022 | 19:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video 02:02
Meksika’da freni patlayan tır 22 aracı ezdi: 44 yaralı | Video 10.09.2022 | 19:24
ABD’den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: Birlikte çalışmaya devam edeceğiz | Video 00:38
ABD'den skandal üstüne skandal! Teröriste önce eğitim sonra taziye ziyareti: "Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" | Video 10.09.2022 | 14:45
Son Dakika: Bir devir resmen sona erdi! Kraliçe Elizabeth’in oğlu Charles kral ilan edildi | Video 23:28
Son Dakika: Bir devir resmen sona erdi! Kraliçe Elizabeth'in oğlu Charles kral ilan edildi | Video 10.09.2022 | 13:59
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 08:57
Kraliçe Elizabeth için yaşı kadar top atışı | Video 09.09.2022 | 16:30
Kraliçe 2. Elizabeth’in Anıtkabir ziyareti ve Atatürk için söylediği sözler gündem oldu | Video 01:47
Kraliçe 2. Elizabeth'in Anıtkabir ziyareti ve Atatürk için söylediği sözler gündem oldu | Video 09.09.2022 | 16:33
Kraliçe Elizabeth’in vefatının ardından İngiltere Büyükelçiliği’nde bayrak yarıya indirildi | Video 01:19
Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından İngiltere Büyükelçiliği'nde bayrak yarıya indirildi | Video 09.09.2022 | 09:11
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere’de 10 günlük ulusal yas başladı | Video 04:46
Kraliçe II. Elizabeth hayatını kaybetti, İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı | Video 09.09.2022 | 08:39
Rus savaş uçaklarından İdlib’e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 01:04
Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı: 7 sivil öldü | Video 08.09.2022 | 16:57
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 03:07
Kraliçe Elizabeth, tıbbi gözetim altına alındı | Video 08.09.2022 | 16:03
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 03:07
Tayland 20 yılın en şiddetli muson yağmurlarıyla mücadele ediyor | Video 08.09.2022 | 14:19
Hindistan’da video çeken gence tren çarptı | Video 00:11
Hindistan'da video çeken gence tren çarptı | Video 08.09.2022 | 14:01
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi | Video 05:24
4. Azerbaycan Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ADEX 2022’de Türk firmalarına büyük ilgi | Video 07.09.2022 | 16:13
İngiltere’de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 02:52
İngiltere'de parlamento binasına boyalı saldırı | Video 07.09.2022 | 16:04
Almanya’da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz | Video 00:56
Almanya'da kriz büyüyor! Restoran sahibi gelen faturaya isyan etti: "Bunu ödeyemem yaşamak istiyoruz" | Video 07.09.2022 | 15:47
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 06:12
Alman Federal Meclisi’nde Gorbaçov için anma töreni | Video 07.09.2022 | 14:19
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 01:04
Uganda’da toprak kayması: 15 ölü | Video 07.09.2022 | 12:20
Bu video AB’yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom’dan ’Kış Uzun Geçecek’ klibi | Video 01:46
Bu video AB'yi çok kızdıracak! Doğal gaz devi Gazprom'dan 'Kış Uzun Geçecek' klibi | Video 07.09.2022 | 10:15
Güney Kore’de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 00:10
Güney Kore'de sular altında kalan otoparkta mahsur kalan 7 kişi öldü | Video 07.09.2022 | 09:45
Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video 01:15
Ölü hayvanları yiyor, 67 yıldır yıkanmıyor! Amoo Hadji doktorları bile şaşkına çevirdi | Video 07.09.2022 | 08:57
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video 00:14
İsrail, son bir hafta içinde ikinci kez Halep Uluslararası Havalimanı’nı hedef aldı | Video 07.09.2022 | 08:30

Meksika’da bir freni patlayan tırın 22 araca çarpması sonucu 44 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Meksika'nın Queretaro şehri yakınlarındaki karayolunda freni patlayan tır, 22 araca çarptı. Olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, kazada 44 kişinin yaralandığını ve 3 kişinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Kaza mahallinde gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sebebiyle karayolunun 3 saatten fazla ulaşıma kapandığı belirtildi.

Görgü tanıkları kazaya neden olan tır şoförünün kazanın ardından kaçmaya çalıştığını ifade ederken, polis tır şoförünün yakalandığını ve gözaltına alındığını söyledi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA