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Pakistan'da yolcu otobüsü, tanker ve kamyonet birbirine girdi: 8 ölü | Video

Pakistan'da yolcu otobüsü, tanker ve kamyonet birbirine girdi: 8 ölü | Video

17.04.2024 | 12:47

Pakistan'da yolcu otobüsü, petrol tankeri ve kamyonetin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

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Pakistan'ın Sindh eyaletine bağlı Manjhand kasabası yakınlarındaki Indus otoyolunda bir yolcu otobüsü, petrol tankeri ve kamyonet çarpıştı. Kazada 8 kişi hayatını kaybederken, 7'si ağır 28 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, yetkililer can kaybının artmasından endişe ediyor.
Görgü tanıkları, kurtarma çalışmalarının geç başladığını iddia ederken, polisin yanı sıra çevrede bulunan sivillerin de kurtarma çalışmalarına katıldığını dile getirdi. Kazanın nedeninin henüz bilinmediğini kaydeden polis, olaya ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.
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