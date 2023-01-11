Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:00
Paris’te tren garında bıçaklı saldırı: 6 yaralı | Video 11.01.2023 | 16:48
00:15
Yolcu uçağının motoru alev aldı | Video 11.01.2023 | 12:18
05:07
Zelenskiy, Medvedçuk dahil 4 politikacıyı vatandaşlıktan çıkardı | Video 11.01.2023 | 11:09
07:59
Kuzey Amerika Liderler Zirvesi sona erdi | Video 11.01.2023 | 08:45
00:14
06:59
California’daki fırtınada 14 kişi öldü | Video 10.01.2023 | 13:42
04:26
Peru’daki hükümet karşıtı protestolarda 17 can kaybı daha | Video 10.01.2023 | 13:42
04:50
SpaceX, OneWeb internet uydularını başarılı bir şekilde fırlattı | Video 10.01.2023 | 12:24
01:43
00:39
Pakistan'da gaz tüpü patladı, ortalık savaş alanına döndü | Video 09.01.2023 | 15:04
01:10
Çin 3 yılın ardından sınırlarını açtı | Video 08.01.2023 | 15:06
00:58
Rusya ateşkes öncesi itfaiye istasyonunu vurdu: 1 ölü | Video 06.01.2023 | 15:56
00:43
Hawaii’deki Kilauea Yanardağı'nda patlama | Video 06.01.2023 | 12:28
05:42
03:07
01:43
Meksikalı kartel lideri El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman yakalandı | Video 06.01.2023 | 08:36
02:37
00:34
Fransa’da iklim aktivistlerinden Başbakanlık binasına boyalı saldırı | Video 05.01.2023 | 15:12
04:00
01:27
Filistinli Kerim Yunus 40 yıl sonra serbest bırakıldı | Video 05.01.2023 | 12:24
Fransa’nın başkenti Paris’te tren garında meydana gelen bıçaklı saldırıda en az 6 kişinin yaralandığı, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin yaptığı açıklamada, saldırganın polisin etkili ve cesur müdahalesi sonucu yaralı olarak yakalandığını söyledi.
Saldırı nedeniyle tren seferlerinde aksaklık yaşandığı belirtildi.