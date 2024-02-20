Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video
İsrail’in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. Mısır ise herhangi bir göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.
Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel askeri operasyonuna ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına göç etmesine yol açacak her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03
16:30
02:40
03:19
00:43
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 17.02.2024 | 10:59
04:16
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 16.02.2024 | 14:56
03:41
01:27
Hindistan'da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 16.02.2024 | 10:39
02:17
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:45
00:23
01:01
Ukrayna, Belgorod'u vurdu: 5 ölü, 18 yaralı | Video 15.02.2024 | 16:13
02:05
Ayı kostümü giyen polis uyuşturucu satıcısını kıskıvrak yakaladı | Video 15.02.2024 | 12:30
00:26
Intuitive Machines’in Ay’a iniş aracı Nova-C fırlatıldı | Video 15.02.2024 | 10:25
08:23
ABD’de geçit töreni sırasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var | Video 15.02.2024 | 05:59
00:38
01:46
Rusya, Ukrayna’nın doğusunu vurdu: 3 ölü, 13 yaralı | Video 14.02.2024 | 14:02
01:22
Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 14.02.2024 | 12:03
03:00
New York’ta son 2 yılın en fazla kar yağışı | Video 14.02.2024 | 12:08
01:22
Filipinler'de kilisenin asma katı çöktü: 1 ölü, 52 yaralı | Video 14.02.2024 | 12:08