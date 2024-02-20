Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03 İsrail’in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 136 gündür devam ederken, İsrail'in hedefindeki Refah kentine sığınan yerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinli sivilin gergin bekleyişi devam ediyor. Mısır ise herhangi bir göçü engellemek için Refah sınırındaki önlemleri artırarak, sınırdaki çitlere dikenli teller yerleştirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a yönelik muhtemel askeri operasyonuna ve Filistinlilerin Gazze Şeridi'nin dışına göç etmesine yol açacak her türlü girişimi reddettiklerini yineledi.