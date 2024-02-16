Video Dünya Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video

Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video

16.02.2024 | 14:56

Rusya Federal Cezaevi Servisi, tutuklu Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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