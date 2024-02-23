Rusya, Ukrayna'nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video
Rus ordusunun Ukrayna'nın Odessa kenti ile Donetsk'e gerçekleştirdiği saldırı sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, Dnipro'da ise 8 kişi yaralandı.
Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper, 3 kişinin Odessa kentinde ticari binaya isabet eden İHA'nın yangına yol açması sonucu yaşamını yitirdiğini belirtti. Diğeri, Donetsk bölgesinin Myrnohrad kasabasına gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Acil Servisi ise bir İHA'nın Dnipro kentinde 9 katlı bir binaya isabet ettiğini, 8 kişinin yaralandığını aktardı.
Ukrayna Hava Kuvvetleri hava savunmasının Rusya'nın fırlattığı 31 insansız hava aracından 23'ünü düşürdüğünü duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
İspanya'da facia! 14 katlı apartman cayır cayır yandı | Video 23.02.2024 | 16:27
01:38
Rusya, Ukrayna'nın doğusu ile güneyini vurdu: 4 ölü, 8 yaralı | Video 23.02.2024 | 15:45
03:31
Endonezya’da hortum: 33 kişi yaralandı, 534 binada hasar oluştu | Video 23.02.2024 | 15:22
06:05
Brezilya’da sel ve toprak kayması: 8 ölü | Video 23.02.2024 | 11:48
01:30
Çin’de otoyolda buzlanma: 100’den fazla araç birbirine girdi | Video 23.02.2024 | 11:06
00:26
00:14
00:34
İsrail, Şam’da yüksek güvenlikli mahalleyi vurdu: 2 ölü | Video 21.02.2024 | 12:59
00:48
Gazze’de 153 UNRWA tesisi saldırıya uğradı | Video 20.02.2024 | 06:03
06:46
Hanau katliamının anma törenlerinde Berlin'de olaylar çıktı | Video 20.02.2024 | 06:03
02:28
Refah’taki yerinden edilmiş Filistinlilerin gergin bekleyişi sürüyor | Video 20.02.2024 | 06:03
16:30
02:40
03:19
00:43
İsrail hastanede dehşet saçtı! 5 hasta hayatını kaybetti | Video 17.02.2024 | 10:59
04:16
Rus muhalif lider Alexei Navalny hayatını kaybetti | Video 16.02.2024 | 14:56
03:41
01:27
Hindistan'da boya üretim atölyesinde yangın: 11 ölü | Video 16.02.2024 | 10:39
02:17
İsrail, Maghazi Mülteci Kampını vurdu: 15 yaralı | Video 16.02.2024 | 08:45