Rusya’dan Ukrayna’nın Donetsk bölgesine saldırı: 21 ölü | Video

09.09.2025 | 14:20

Ukrayna Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin, Rusya’nın Ukrayna’nın Yarova köyüne gerçekleştirdiği saldırısında en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarında Donetsk bölgesindeki Yarova köyünü vurdu. Donetsk Bölge Valisi Vadym Filashkin açıklamasında, Rusya'nın yerel saatle 12.30 sıralarında gerçekleştirdiği saldırıda en az 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Vali Filashkin, "Ruslar emekli maaşı kuyruğundaki sivilleri hedef aldı. Bu bir savaş değil, doğrudan terördür" ifadelerini kullandı. Filashkin, acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini, yaralılara müdahalelerin sürdüğünü ve saldırının neden olduğu hasara ilişkin bir rapor hazırlandığını aktardı.

ZELENSKİY: "ABD'NİN, AVRUPA'NIN VE G20'NİN KARŞILIK VERMESİ GEREKİYOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısını kınayarak, uluslararası topluma Rusya'nın saldırılarına karşılık verme çağrısında bulundu. Zelenskiy, "Rusya'nın zalimce gerçekleştirdiği hava saldırısında doğrudan siviller hedef alındı. Söylenecek söz yok, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rusya'nın bu saldırıları yanıtsız kalmamalı, gereken tepkiler verilmelidir. Rusya yeni yaptırımlar ve güçlü darbelere maruz bırakılmadan hayatları yerle bir etmeye devam ediyor. Dünya buna sessiz ve kayıtsız kalmamalı. ABD'nin, Avrupa'nın ve G20'nin bir karşılık vermesi gerekiyor. Rusya'nın ölümlere neden olmasının önüne geçmek için güçlü adımlar atılmalı" dedi.

YAROVA KÖYÜ CEPHE HATTINA 9 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Rusya'nın hedef aldığı Yarova köyü, Ukrayna'nın Sloviansk şehrine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta ve Ukrayna ile Rusya arasındaki cephe hattına yalnızca 9 kilometre uzaklıkta bulunuyor.
