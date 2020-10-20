Video Dünya Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarından kaçmak için okula sığındılar! Azerbaycanlılar dehşeti yaşıyor! | Video

Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarından kaçmak için okula sığındılar! Azerbaycanlılar dehşeti yaşıyor! | Video

Son Dakika: Ermenistan'ın saldırılarından kaçmak için okula sığındılar! Azerbaycanlılar dehşeti yaşıyor! | Video
20.10.2020 | 12:51

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Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti. Azerbaycan Başsavcılığının açıklamasında, Ermenistan güçlerinin Terter iline yoğun füze ve top atışı gerçekleştirdiği bildirildi. Açıklamada, Terter'in Cemilli köyünde bir eve top mermisi isabet etmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı belirtildi. Azerbaycanlıların, saldırılardan korunmak için bir okula sığındıkları bildirildi.

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