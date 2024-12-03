Video Dünya Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video
Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video

Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video

03.12.2024 | 10:38

Muhalifler ve SMO Tel Rıfat’ı terör örgütü PKK/YPG’den kurtardı. A Haber muhabiri Barış Türel son gelişmeleri Suriye sınırından aktardı.

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