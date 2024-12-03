Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video
Muhalifler ve SMO Tel Rıfat’ı terör örgütü PKK/YPG’den kurtardı. A Haber muhabiri Barış Türel son gelişmeleri Suriye sınırından aktardı.
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Suriye’de sıradaki hedef neresi? A Haber sıcak bölgede | Video 03.12.2024 | 10:38
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Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi | Video 02.12.2024 | 15:13
03:39
Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta | Video 02.12.2024 | 14:17
03:06
Gine’de futbol maçında çatışma ve izdiham! Onlarca kişi öldü | Video 02.12.2024 | 12:56
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Rusya, Ukrayna'da sivillerin bulunduğu binayı vurdu: 1 ölü | Video 02.12.2024 | 12:55
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SMO'dan PKK'ya Özgürlük Şafağı Operasyonu | Video 01.12.2024 | 11:15
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SON DAKİKA | Muhalifler Halep kent merkezinin büyük bölümünü ele geçirdi 30.11.2024 | 11:59
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Rejim karşıtı gruplar Halep'e girdi 30.11.2024 | 11:03
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Rejim karşıtları Halep’in merkezinde | Canlı Yayın 29.11.2024 | 16:33
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Rejim karşıtları Halep'in merkezinde 29.11.2024 | 16:05
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İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezine bomba yağdırdı: 9 ölü | Video 28.11.2024 | 14:00
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İspanya'da fabrikada patlama: 3 ölü, 3 yaralı | Video 28.11.2024 | 12:34
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Navigasyon, otomobili tamamlanmamış köprüye yönlendirince 3 kişi öldü 27.11.2024 | 14:16
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Japonya’da Epsilon S roketinin motoru test sırasında patladı | Video 26.11.2024 | 10:33
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İsrail ordusu Gazze’de bir evi vurdu: En az 6 ölü, çok sayıda yaralı | Video 26.11.2024 | 08:44
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Bilim insanları şaştı kaldı! Bu fareler araba sürebiliyor | Video 21.11.2024 | 14:43