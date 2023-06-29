Titan denizaltısının enkazı bulundu! İçindeki insan kalıntıları... | Video
Titanik'in okyanus dibindeki kalıntılarını görmek isteyenleri taşıyan ve patlama yaşanan Titan denizaltısının enkazı karaya çıkartıldı. Enkaz parçalarında insan kalıntıları bulunduğu açıklandı.
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