ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Schertz şehrinde araç taşıyan tır, hemzemin geçitte mahsur kaldı. Hızla gelen tren, geçitte kalan tıra çarptı. Tır, çarpmanın etkisiyle en az 50 metre sürüklendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Bu, şehirde bir hafta içinde meydana gelen ikinci tren kazası oldu. Geçtiğimiz hafta 100'den fazla yolcu taşıyan bir tren, taş taşıyan bir tırla çarpışmıştı.