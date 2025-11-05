Video Dünya ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video
ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video

ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video

04.11.2025 | 13:21

ABD'nin Texas eyaletinde bir tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç dolu tırı biçti. Kazada yaralanan olmazken, tır 50 metre sürüklendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
ABD'nin Texas eyaletine bağlı Schertz şehrinde araç taşıyan tır, hemzemin geçitte mahsur kaldı. Hızla gelen tren, geçitte kalan tıra çarptı. Tır, çarpmanın etkisiyle en az 50 metre sürüklendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı. Bu, şehirde bir hafta içinde meydana gelen ikinci tren kazası oldu. Geçtiğimiz hafta 100'den fazla yolcu taşıyan bir tren, taş taşıyan bir tırla çarpışmıştı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

ABD’de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video 00:22
ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video 04.11.2025 | 13:21
Filipinler’i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video 03:02
Filipinler'i Kalmaegi Tayfunu vurdu: 2 ölü | Video 04.11.2025 | 15:03
İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video 03:21
İtalya’da Orta Çağ’a ait kule çöktü: 3 yaralı | Video 04.11.2025 | 09:23
Aliyev: Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur | Video 00:13
Aliyev: "Zengin tarihimiz uzun yıllar boyunca Ermenistan tarafından bozulmuştur" | Video 03.11.2025 | 16:20
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 04:39
Afganistan’da 6,3 büyüklüğünde deprem: 20 ölü | Video 03.11.2025 | 11:26
Süleymaniye’ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03:31
Süleymaniye'ye 2 buçuk yıl aradan sonra ilk Türk uçağı iniş yaptı | Video 03.11.2025 | 09:15
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02:29
Meksika’da süpermarkette patlama: 23 ölü, 11 yaralı | Video 02.11.2025 | 11:57
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 00:56
İngiltere’deki trende bıçaklı saldırı: 9’u ağır 10 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:09
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 00:25
Firavun Tutankhamun’un koleksiyonu dünyanın en büyük müzesinde ilk kez sergilenecek | Video 02.11.2025 | 09:08
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02:24
Sırbistan’da on binlerce protestocu, tren istasyonu faciasının yıldönümde Novi Sad’da bir araya geldi | Video 02.11.2025 | 09:08
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 00:31
İran’da LPG dolum tesisinde korkutan yangın: 9 yaralı | Video 02.11.2025 | 09:08
Kenya’da heyelan: 13 ölü | Video 02:11
Kenya'da heyelan: 13 ölü | Video 01.11.2025 | 14:27
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01:01
Hollanda’da tren, TIR’a çarptı: 5 yaralı | Video 01.11.2025 | 12:31
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 01:59
New York’ta şiddetli yağış: 2 ölü | Video 31.10.2025 | 11:03
Rusya’dan Ukrayna’ya 650 İHA ve 50’den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 01:11
Rusya'dan Ukrayna'ya 650 İHA ve 50'den fazla füzeyle saldırı: 2 ölü | Video 30.10.2025 | 14:11
Slovakya Başbakanı Fico: Slovakya, Kiev’in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak | Video 02:34
Slovakya Başbakanı Fico: "Slovakya, Kiev'in finansmanına tek bir sent dahi katkı sağlamayacak" | Video 30.10.2025 | 13:55
ABD ordusu, Pasifik’te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 00:22
ABD ordusu, Pasifik'te bir uyuşturucu teknesini daha vurdu: 4 ölü | Video 30.10.2025 | 13:55
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 02:17
Brezilya’da suç çetelerine operasyon! Yüzlerce ölü | Video 30.10.2025 | 12:29
Karayipler’i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34’e yükseldi | Video 06:50
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi | Video 30.10.2025 | 12:21
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 01:22
ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile Güney Kore’de bir araya geldi | Video 30.10.2025 | 07:45

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY