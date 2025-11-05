ABD'de tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç yüklü tıra çarptı | Video
04.11.2025 | 13:21
ABD'nin Texas eyaletinde bir tren, hemzemin geçitte mahsur kalan araç dolu tırı biçti. Kazada yaralanan olmazken, tır 50 metre sürüklendi.
