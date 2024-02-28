Ukrayna birlikleri savaş alanında UFO'yu saniye saniye kaydetti | Video
Ukrayna'nın 406'ncı Taburu'nda görev alan askerler, savaş alanında UFO gördüklerini iddia ettiler. Görüntüler sosyal medyada adeta viral oldu.
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