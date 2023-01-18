Ukrayna polisi, kaza sonrası görüntüleri paylaştı | Video

Ukrayna polisi, bugün Brovary kentinde bir anaokulunun bahçesine düşen ve çocuklar dahil Ukrayna İçişleri Bakanı ile üst düzey yetkililerin ölümüne neden olan helikopter kazası sonrasında olay yerinden görüntüler paylaştı.