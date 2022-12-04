ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın ikinci fragmanı yayınlandı | Video

atv’nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı “Ateş Kuşları” dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının merakla beklenen yeni yapımı Ateş Kuşları’nın yeni tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.