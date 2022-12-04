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OTOMATİK OYNAT
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ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları'nın ikinci fragmanı yayınlandı | Video 04.12.2022 | 12:21
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Kızılcık Şerbeti 6. son bölüm fragmanı izle! “Anneni dinlemedin olacağı bu” 27.11.2022 | 01:12
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Yalı Çapkını 10. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Baba oluyorum, baba!" | Video 25.11.2022 | 15:56
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O Kız 9. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! "Kadının adı Melek.." | Video 16.11.2022 | 16:40
atv’nin yakında başlayacak ve sezonun en çok konuşulacak Bozdağ Film imzalı “Ateş Kuşları” dizisinin ikinci tanıtımı yayınlandı. Sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının merakla beklenen yeni yapımı Ateş Kuşları’nın yeni tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı.