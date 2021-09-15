Video Fragman Yeni dizi Yargı 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Yeni dizi Yargı 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Video

Yeni dizi Yargı 1. bölüm fragmanı yayınlandı | Video
15.09.2021 | 14:44

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OTOMATİK OYNAT

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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Ali Bilgin’in yönetmenliğini üstlendiği, Sema Ergenekon’un ise senaryosunu yazdığı "Yargı" pazar akşamı izleyiciyle buluşuyor. İşte merakla beklenen Yargı ilk bölüm fragmanı.

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