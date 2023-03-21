Video Haber Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video
Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video

Afganistan’da 6.5 büyüklüğünde deprem | Video

21.03.2023 | 20:39

Afganistan'ın Hindukuş Dağları bölgesinde 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarılarak, depremin Pakistan ve Hindistan’dan da hissedildi ifade edildi.

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