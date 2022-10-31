AK Parti'de Mahir Ünal görevden affını talep etti: Özlem Zengin yeni Grup Başkanvekili oldu | Video
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, partisindeki grup başkan vekilliği görevinden affını talep etti. AK Parti MYK toplantısında görevden affını isteyen Ünal görevden affını istediğini sosyal medya hesabından duyurdu. Mahir Ünal'ın yerine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin Grup Başkanvekili oldu.