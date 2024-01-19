Alper Gezeravcı elindeki kalemle yer çekimini böyle test etti
Alper Gezeravcı elindeki kalemle yer çekimini böyle test etti. İşte o anlar!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:06
Alper Gezeravcı elindeki kalemle yer çekimini böyle test etti 19.01.2024 | 01:47
00:35
02:46
Son Dakika: Türkiye'nin uzay yolculuğu başladı: Kapsül uzaya fırlatıldı 19.01.2024 | 00:53
01:49
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Türkiye'nin Uzay Yolculuğu" mesajı 19.01.2024 | 00:06
01:52
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın uzay yolculuğuna saatler kaldı 18.01.2024 | 23:32
00:33
00:11
00:28
Hizan-Pervari yolunda heyelan anı kamerada 18.01.2024 | 21:08
04:40
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun indirimli ulaşım vaadi de havada kaldı 18.01.2024 | 18:17
00:27
05:48
AK Parti, Ankara ve İzmir adaylarını açıkladı | Video 18.01.2024 | 16:10
01:08:38
Başkan Erdoğan il il açıkladı: İşte AK Parti'nin adayları | Video 18.01.2024 | 16:05
35:25
11:54
11:54
00:20
05:18
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı SABAH TV’ye konuştu | Video 18.01.2024 | 14:42
10:30
MSB: "Teröristler için her çırpınış, yeni bir yok oluş olacaktır" | Video 18.01.2024 | 13:27
04:08
Türkiye'den Irak, İran ve Pakistan'a sağduyu çağrısı | Video 18.01.2024 | 13:15
04:02
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan SABAH TV'ye konuştu | Video 18.01.2024 | 12:34