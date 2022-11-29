Video Haber Bakan Çavuşoğlu: "Savaş varken de diplomasi devam ettirilebilir" | Video
Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "Savaş varken de diplomasi devam ettirilebilir" | Video

29.11.2022 | 14:42

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Bükreş’te Aspen Enstitüsü-Alman Marshall Vakfı Forumu'nda yaptığı konuşmada, “Savaş varken de diplomasi devam ettirilebilir” dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Romanya'nın başkenti Bükreş'e geldi. NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın düzenlendiği Bükreş'te Aspen Enstitüsü -Alman Marshall Vakfı Forumu'na katılan Bakan Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bu süreçte, Avrupa - Atlantik güvenliğini daha güçlü hale getirmek üzere atılacak adımlar konusunda karar alabilmek için bir araya geldiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan gıda ve enerji krizinden bahsetti. Ülkeleri tehdit eden sorunlara nereden gelirse gelsin mutlaka kolektif bir yanıt verilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bu konuda seçici olunmaması gerektiğini aktardı.

TERÖR SALDIRILARI GÜNDEME GETİRİLDİ
Terör saldırılarından da bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Terör, Madrid'deki NATO Zirvesi'nde kabul edilen stratejik konsept içerisinde de başlıca iki tehditten biri olarak kabul edildi. Şunu da unutmayalım, NATO'nun beşinci maddesi 9 Eylül'den sonra bir kere uygulandı. Müttefikler, Türkiye'nin de yanında olmalıdır. Türkiye'nin, terörün en fazla hedef aldığı müttefik olduğu da unutulmamalıdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN, TAHIL ANLAŞMASI'NDAKİ ROLÜ
Rusya-Ukrayna savaşında, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği yardımları da belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bir yandan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyoruz, bir yandan da malzeme yardımı yapmayı sürdürüyoruz. Aynı zamanda söz konusu çatışmanın başka bir yere taşmasını engellemek ve gerilimleri de azaltabilmek için de çok çeşitli adımlar attık" dedi. İstanbul'da imzalanan Tahıl Anlaşması'nın süresinin uzatılmasının önemini bir kez daha vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, yüz yüze görüşmeler kapsamında Türkiye'nin esir takası dahil tarafların bir araya getirilmesi ve diplomatik yolların kullanılması konusunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından sıkı şekilde uygulanarak Karadeniz'deki gerilimin engellendiğini de açıklayan Bakan Çavuşoğlu, Boğaz'daki denetimlerin sürdüğünü ve Türkiye üzerinden Rusya'ya ait hiçbir uçağın Suriye'ye gitmediğini belirtti. Konuşmasında tüm taraflara seslenen Bakan Çavuşoğlu, Belarus ve Rusya'ya da itidalli olma çağrısında bulundu.

SAVAŞIN ETKİLERİ DİĞER KOMŞU ÜLKELERDE DE GÖRÜLÜYOR
Rusya-Ukrayna savaşının, komşu ülkeleri de etkilediğini ve özellikle Moldova ile Gürcistan'ın savaşın bedellerini ağır ödediğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Sadece kınamakla sorunu halletmek veya çözmek mümkün değil. Dolayısıyla mutlaka harekete geçmemiz gerekiyor. Adil bir şekilde barışın tesis edilmesini sağlamak gerekiyor. Özellikle de Ukrayna için adil bir barışa ihtiyaç var. Tam olarak bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz. Türkiye olarak bizim yapmaya çalıştığımız şey bu. Dolayısıyla savaş ve diplomasi aynı anda yapılabilir diye düşünüyoruz. Savaş varken de diplomasi devam ettirilebilir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna konusunda Türkiye ile istişare yapmadığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'da güvenliğin sağlanabilmesi için birlik ruhunun yeniden ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. AB'nin, Balkanlar'dan Gürcistan'a genişleme sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, bu kapsamda Türkiye, Ukrayna ve Moldova'nın da genişleme kapsamında olması gerektiğinin altını çizdi. Tahıl Anlaşması'nın başarısından ve AB'nin bu anlaşmada Türkiye ile çalışması halinde küresel ortamda ulaşacağı etkinin öneminden bahseden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin güvenlik ve istikrar sağlayan bir aktör olmaya devam edeceğini bildirdi.

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