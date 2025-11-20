Bakan Tekin, CHP'li Ağbaba'nın notunu verdi: "Sana sıfır veriyorum, söylediklerinin yüzde 99’u yalan yanlış" | Video
20.11.2025 | 11:39
TBMM’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba arasında gergin bir diyalog yaşandı. Komisyona katılan milletvekilleriyle tek tek tokalaşan Bakan Tekin’e Ağbaba, “Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size.” dedi. Ağbaba’nın sözlerine karşılık veren Bakan Tekin ise “Ben baktım biraz önce, bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum, söylediğin şeylerin yüzde 99’u yalan yanlış.” ifadelerini kullandı.
