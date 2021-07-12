Başkan Erdoğan CANLI YAYIN Kabine Toplantısı kararları açıklaması A Haber izle! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
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Son dakika haberleri... Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrası alınan kararları canlı yayında açıklayacak! Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları canlı yayın izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın...
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