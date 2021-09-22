Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

BM Genel Kurulu 76. Toplantısı için New York'ta bulunan Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile Türkevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, konuk Cumhurbaşkanının heyetinin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da hazır bulundu.