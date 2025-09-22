Video Haber Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video
Başkan Erdoğan’a Türkevi’nde coşkulu karşılama | Video

22.09.2025 | 09:05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta bulunan Türkevi’ne gelişi sırasında Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Havalimanında Türkiye'nin Washington Büyükeçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimi Temsilicisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, daha sonra New York'ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti. Başkan Erdoğan, Türkeli önünde coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişinden saatler önce Türkevi önüne gelen Türk vatandaşları, Başkan Erdoğan'ı coşkuyla karşıladı. "Erdoğan" sloganları atan Türk vatandaşları, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan, kalabalık arasında bulunan bir bebeği kucağına alarak sevdi.
