Başkan Erdoğan'dan Muğla'da 31 Mart mesajı: "Milli irade bayramını ilan edeceğiz" | Video
Partisinin Muğla mitinginde vatandaşlara seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır yeni bir kalkınma hamlesinin startını inşallah sizlerle birlikte sandıkta vereceğiz" ifadelerine yer verdi.
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