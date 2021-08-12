Video Haber Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar | Video

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar | Video

Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar | Video
12.08.2021 | 00:50

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan bu görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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