Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar | Video
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sel felaketi ile ilgili açıklama 11.08.2021 | 17:09
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Filistinli esnafa, Başkan Erdoğan fotoğrafı sebebiyle ceza kesildi | Video 11.08.2021 | 16:33
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan bu görüşmenin ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.