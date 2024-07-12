Başkan Erdoğan'dan Suriye ile yeni dönem mesajı: Süreç olumlu ilerliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Suriye ile yeni döneme ilişkin sürecin olumlu ilerlediğini kaydetti. Başkan Erdoğan, "Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız." diye konuştu.