Başkan Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı! 'Daha adil bir dünya mümkün' | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşuyor. İlk basımı Turkuvaz Kitap tarafından yapılan kitabın ön kapağında yazarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın portre fotoğrafı bulunuyor.