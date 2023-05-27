Bozüyük’te şiddetli yağış sele neden oldu: Ağıl çöktü, 15 hayvan telef oldu | Video

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan dolu ve şiddetli sağanak yağış nedeniyle sel oluşurken bazı ekili arazilerde ve Kovalıca Köyü yollarında hasar oluştu.