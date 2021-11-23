Bursa Ziraat Odaları Başkanı Sadi Aktaş, şeker fiyatının artmasına isyan etti: Türkiye'de şeker krizi yok, bolluğu var | Video

Artan şeker fiyatlarına Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Eskişehir Pancar Kooperatifi yönetim kurulu üyesi Sadi Aktaş'tan tepki geldi. Türkiye'de şeker pancarı bolluğu olduğunu belirten Sadi Aktaş, Sanki kıtlık varmış gibi zam yaparak bunu tüketiciye yansıtıyorlar. Kimse çiftçinin üzerinden fazla kazanç elde etmek için uğraşmasın." ifadelerini kullandı.