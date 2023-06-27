Video Haber Bursa'da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video
Bursa'da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video

Bursa'da seyir halindeki araca mermi isabet etti | Video

27.06.2023 | 22:55

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki otomobile yorgun mermi isabet etti.

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