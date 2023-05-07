Büyük İstanbul Mitingi'ne katılan 86 yaşındaki amca: Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız | Video
Yüzyılın Mitingi Atatürk Havalimanı’nda başladı. 39 ilçeden yola çıkan 1 milyon 700 bin vatandaş, miting alanına aktı. sabah.com.tr ekibi de tarihi mitingi kayıt altına aldı. Sabah.com.tr mikrofonuna konuşan 86 yaşındaki amca, "Seviyoruz, seviyoruz canımız ciğerimiz. Türkiye'yi bölmeye çalışıyorlar, onlara karşıyız" dedi.
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