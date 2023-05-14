Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay oyunu kullandı | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da oyunu kullandı.
Tüm dünyanın Türkiye'deki seçimleri yakından takip ettiğine işaret eden Oktay, "Aynı zamanda Türkiye'de demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. İddialı biçimde ortaya koymak istiyorum; Türkiye kadar, dünyada seçimlerini şeffaf yapabilen, bayram havasında geçiren ve bu kadar yüksek bir katılımla seçime katılan başka bir ülke ve milletin olduğunu göremiyoruz. Batıda da katılımların çok az olduğunu görürüz. Şaibeli olduğuna da son dönemlerde hep birlikte şahit olduk. Türkiye, bu anlamda da dünyaya bir örnek teşkil etmektedir. Tekrar hayırlı olsun. Söz ve karar milletindir" ifadelerini kullandı.
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