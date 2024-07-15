Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karşıyaka Mezarlığı'nda 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:43
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 10:13
03:51
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret etti | Video 15.07.2024 | 09:53
09:01
02:24
00:56
09:53
Bakan Kurum: '2025 yılında evine girmeyen tek depremzede kalmayacak' | Video 14.07.2024 | 15:41
02:39
Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi 14.07.2024 | 02:58
19:02
Başkan Erdoğan: 15 Temmuz ruhuna sahip çıkacağız 13.07.2024 | 18:59
20:18
05:27
Yusufeli’ne dev yatırım! Bakan Uraloğlu'ndan önemli açıklamalar | Video 13.07.2024 | 16:42
01:41
00:52
00:40
İzmir’de elektrik akımına kapilan iki arkadaş el ele ölüme gitti 13.07.2024 | 01:41
29:19
Başkan Erdoğan'dan Suriye ile yeni dönem mesajı: Süreç olumlu ilerliyor 12.07.2024 | 21:36
00:41
Otomobil uçurumdan yuvarlandı: 2 genç ağır yaralı 12.07.2024 | 21:09
01:24
Esenyurt’ta kadının parçalandığı dehşet evi görüntülendi 12.07.2024 | 18:30
02:19
00:46
Şırnak’ta 36 adet AK-47 piyade tüfeği ele geçirildi | Video 12.07.2024 | 13:59