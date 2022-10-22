Video Haber Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video
Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video

Denizi kirleten gemiye 795 bin TL ceza | Video

22.10.2022 | 20:13

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Kocaeli İzmit Körfezinde yapılan denetim ve kontroller esnasında, petrol türevi madde sızıntısı ile denizi kirlettiği tespit edilen bir gemiye 795 bin 175 TL para  cezası uygulandı.

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