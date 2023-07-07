Video Haber Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe | Video
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe | Video

Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe | Video

07.07.2023 | 10:53

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında afetzedelerden kendi yapısını yerinde yapmak isteyenlere; Konutları için 500 bin TL, işyerleri için ise 250 bin TL hibe verilecek. Yine afetzede vatandaşlarımız konut büyüklüklerine göre 500 bin TL ile 800 bin TL arasında, ve işyeri büyüklüklerine göre de 250 bin TL ile 500 bin TL arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Krediler 2 yıl ödemesiz, toplamda 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak. 4 tane kırmızı çizgimiz var. Fay kırıklarının olduğu yerde yapılaşma olmayacak. Zeminde sıvılaşma olan yerlerde bir daha yapı yapılamayacak. Dere yataklarına bundan sonra yapı yapılamayacak cezalar meclise gelecek. Sıfır toleransla devam edeceğiz.

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