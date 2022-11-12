Diyarbakır annelerine, Avrupalı Türklerden destek ziyareti | Video

Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan annelerin eylemi devam ederken, Danimarka'da bulunan Türk vatandaşlarının haklarını savunan UID Danimarka Başkanlığı heyeti aileleri ziyaret etti.

Terör örgütü tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocuklarını örgütten kurtarmak amacıyla Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelerin, HDP önündeki evlat nöbeti, bin 167'inci gününe girdi. 330 ailelerin sürdürdüğü oturma eylemine destek ziyaretleri de sürüyor. Anneleri, Danimarka'da bulunan Türk vatandaşlarının haklarını savunan UID Danimarka Başkanlığı heyeti ziyaret ederek destek verdi.

BİR AİLE DAHA EYLEME KATILDI

Öte yandan, ailelerin eylemine katılımda sürüyor. Bir ailenin daha oturma eylemine dahil olması sonucu, sayı 330'a yükseldi. 2013 yılında 22 yaşındayken Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuduğu dönemde kandırılarak dağa kaçırılan İzzet Akhan'ın engelli olan babası Rüstem, annesi Gülizar ve kardeşi Abdurrahman Akhan eyleme katıldı. Gaziantep'ten gelerek eyleme dahil olan anne Gülizar Akhan, gözyaşları dökerek oğlunu istedi.