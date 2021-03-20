Down sendromlu çocuklardan Başkan Erdoğan'a anlamlı destek | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:55
Down sendromlu çocuklardan Başkan Erdoğan'a anlamlı destek | Video 20.03.2021 | 23:30
46:53
04:58
02:17
48:20
01:04
01:33
02:40
İngiltere'de kısıtlama karşıtı protesto | Video 20.03.2021 | 19:21
03:23
Son Dakika... İstanbul'a kar yağacak mı? Uzman isim tarih verdi | Video 20.03.2021 | 18:12
02:01
02:21
01:10
El Bab'da patlama: 1 ölü, 6 yaralı 20.03.2021 | 15:16
01:00
03:29
03:48
02:42
Nevşehir’de petrol arama çalışmaları başladı | Video 20.03.2021 | 10:50
04:26
Salih Tuna | Yüzde 1 fark cinsellik mi? 20.03.2021 | 11:14
03:39
Okan Müderrisoğlu | Para politikası: Hesaplar, fırsatlar, riskler! 20.03.2021 | 11:10
03:14
Engin Ardıç | Kazı çevirenler 20.03.2021 | 11:08
Down sendromlu çocuk ve gençler, ektikleri çiçeklerle "We Love Erdoğan +1" yazarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sevgilerini ifade etti.