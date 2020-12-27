Elazığ Belediye Başkanı'ndan deprem açıklaması | Video

AFAD'dan yapılan açıklamada, Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası Elazığ Valisi ve Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi yok. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapıyor" dedi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Merkez üssü Elazığ olan 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Diyarbakır ve çevre ilçelerde de hissedildi. Deprem sonrası Elazığ Valisi ve Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz bilgi yok. Ekiplerimiz sahada tespitlerini yapıyor" dedi.