Video Haber Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi
Emine Erdoğan,

Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi

21.11.2025 | 13:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çağın sorunlarını çözmenin kapsayıcı yaklaşımlarla mümkün olabildiğini belirterek, "Mesela, çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak artık yeterli değil. Bunun için çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Emine Erdoğan, Burundi Devlet Başkanı Evariste Ndayishimiye'nin eşi Angeline Ndayishimiye'nin ev sahipliğinde Bujumbura'da gerçekleştirilen "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi.

Forumun, tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, bugün dünyanın, 10-19 yaşları arasında yaklaşık 2 milyar çocuk ve gençle, tarihin en kalabalık ergen kuşağına ev sahipliği yaptığını belirtti. Bu rakamın, omuzlarındaki sorumluluğun büyüklüğünü de açıkça gösterdiğini ifade eden Emine Erdoğan, onlara sunacakları fırsatların, eğitim olanakları ve güvenli yaşam koşullarının, sadece bireysel kaderlerinin değil, yarınlarının da belirleyicisi olacağını söyledi.

"BAZI ÇOCUKLAR SINIRSIZ İMKANLARA SAHİPKEN, BAZILARI TEMEL HAKLARDAN BİLE MAHRUM"
Giderek derinleşen küresel eşitsizliklerin, terazinin dengesini bozduğuna ve insanlığı büyük çelişkilerle karşı karşıya getirdiğine işaret eden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Mesela, bazı çocuklar sınırsız imkanlara sahipken, bazıları temel haklardan bile mahrumlar. Bir bakıyorsunuz dünyanın bir ucunda çocukların ekran süresi, alarm verici bir şekilde günde 7 saate ulaşıyor. Sosyal medya ve video oyunları gibi bağımlılıklar, gelişimlerine büyük zararlar veriyor. Dünyanın başka bir ucundaysa okul çağındaki 1 milyardan fazla çocuk, eğitimleri için gerekli olan internete erişemiyor. Bir yanda öğünleri işlenmiş hızlı gıdalardan ibaret olan çocuklar, çocukluk çağı obezitesine yakalanırken diğer yanda 181 milyon çocuk, ağır gıda yoksunluğu çekiyor. Aile yuvası, bir çocuğun en iyi yetişebileceği ortamken 140 milyondan fazla çocuk, dünya yetim nüfusunu oluşturuyor."

Ergenlerin karşı karşıya olduğu risklere bakıldığında yeni nesil sorun alanlarının açıldığını belirten Emine Erdoğan, bugüne kadar akran zorbalığı ya da aile içi şiddet gibi başlıklar gündemi oluştururken, günümüzde iklim değişikliğine bağlı artan afetler, göç ve çevresel yıkım gibi birçok etkenin ergenlerin ruh sağlığı literatürüne, "iklim kaygısı" gibi yeni terminolojiler eklediğini vurguladı.

"SORUNLARI ÇÖZMEK, ÇOK YÖNLÜ VE KAPSAYICI YAKLAŞIMLARLA MÜMKÜN"
Kontrolsüz büyüyen dijital alanın, beraberinde çevrimiçi istismar ve siber zorbalık gibi sınırları belli olmayan büyük riskler getirdiğini dile getiren Emine Erdoğan, "Teknoloji hızla ilerliyor ama doktorluğa merhamet, öğretmenliğe ideal, mühendisliğe insan sevgisi katan manevi ve etik değerlerin eğitim sistemi içindeki yeri küçülüyor. Çağımızın sorunları, artık o kadar karmaşık ve birbiriyle ilintili bir yapıya sahip ki onları çözmek ancak çok yönlü ve kapsayıcı yaklaşımlarla mümkün olabilir. Mesela çocukları eğitim hakkına kavuşturmak için sadece okul yapmak artık yeterli değil. Bunun için çevre sorunlarını, çatışmaları ve ekonomik eşitsizlikleri de ortadan kaldırmak gerekir. Benzer olarak sağlıklı bir nesil yetiştirmek, açlığı gidermekten çok daha fazlasını yani temiz tarımı desteklemeyi ve modern beslenme alışkanlıklarını dönüştürmeyi de gerektirir. Şahsen böylesine büyük bir dönüşümün ve her anlamda sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımının, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir iş birliğini tesis etmek olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, Forumun insanlığa yepyeni ufuklar açacağına yürekten inandığını vurgulayarak, Burundi Devlet Başkanının eşi Angeline Ndayishimiye'ye, çocuklar adına ortaya koyduğu liderlik, vicdanlı duruş ve samimi gayretleri için şükranlarını iletti.

Angeline Ndayishimiye de hitabı sırasında, programa video mesajla katılımı için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na ilişkin yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti:
"Her anlamda sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk adımının, ailenin, okulun ve toplumun aynı çabada buluştuğu, güçlü bir işbirliğini tesis etmek olduğuna inanıyorum. Bu bağlamda, çocuklarımız için ortak sorumluluğun öneminin vurgulandığı Burundi 6'ncı Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu'nun, insanlığa yepyeni ufuklar açmasını diliyorum. Böylesi önemli bir konuya öncülük eden Burundi Devlet Başkanı'nın eşi Angeline Ndayishimiye Ndayubaha Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emine Erdoğan, Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumuna video mesaj gönderdi 09:47
Emine Erdoğan, "Burundi 6. Kadın Liderler Üst Düzeyli Forumu"na video mesaj gönderdi 21.11.2025 | 13:49
Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 00:33
Balıklı Rum Hastanesi'nde sahte reçete ve usulsüz işlem soruşturması: 6 gözaltı | Video 21.11.2025 | 12:16
3 büyükşehirde uyuşturucu operasyonlarında 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 00:28
3 büyükşehirde uyuşturucu operasyonlarında 1 milyon 913 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 21.11.2025 | 08:29
Bakan Tekin, CHP’li Ağbaba’nın notunu verdi: Sana sıfır veriyorum, söylediklerinin yüzde 99’u yalan yanlış | Video 00:27
Bakan Tekin, CHP'li Ağbaba'nın notunu verdi: "Sana sıfır veriyorum, söylediklerinin yüzde 99’u yalan yanlış" | Video 20.11.2025 | 11:39
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 01:50
Bayraktar KIZILELMA, F-16’ya kilitlendi, simüle atışta tam isabet! | Video 20.11.2025 | 10:03
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 11:15
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 19.11.2025 | 18:59
Başkan Erdoğan’dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar 53:57
Başkan Erdoğan'dan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 19.11.2025 | 13:15
9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı | Video 00:48
9 ilde 12 ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda 106 şüpheli yakalandı | Video 19.11.2025 | 08:29
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp’tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu 08:39
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin Adli Tıp'tan ilk rapor: İşte öncelikli bulgu 18.11.2025 | 18:34
Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı... 03:52
Yok olan ailenin taksideki son görüntüleri ortaya çıktı... 18.11.2025 | 17:41
Başkan Erdoğan: Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz | Video 28:12
Başkan Erdoğan: "Kökü dışarıda yaklaşımları reddediyoruz" | Video 18.11.2025 | 16:06
SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 01:17
SİPER 1’den tarihi başarı: Otonom batarya atışı hedefi tam isabetle vurdu | Video 18.11.2025 | 14:54
Emine Erdoğan, Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesine video mesaj gönderdi | Video 06:08
Emine Erdoğan, "Büyüyen Avrupa 2025 Uluslararası Zirvesi"ne video mesaj gönderdi | Video 18.11.2025 | 13:04
MHP Lideri Bahçeli: Gerekirse İmralı’ya ben giderim | Video 40:06
MHP Lideri Bahçeli: "Gerekirse İmralı'ya ben giderim" | Video 18.11.2025 | 11:19
Bakan Yerlikaya: 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik | Video 00:33
Bakan Yerlikaya: "490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" | Video 18.11.2025 | 08:28
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 01:56
Bakan Güler: Kara kutu yaklaşık 2 ay sonra biter! 17.11.2025 | 20:46
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 31:42
Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 17.11.2025 | 19:47
Bursa’da iki katlı binada korkutan yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 02:16
Bursa'da iki katlı binada korkutan yangın! Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. 17.11.2025 | 17:53
PKK Zap’tan çekildi | Video 02:46
PKK Zap'tan çekildi | Video 17.11.2025 | 11:11
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de 01:43:01
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de 17.11.2025 | 07:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY