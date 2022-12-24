Eren Abluka-18 Kış Operasyonu! Bakan Soylu: "Tek bir terörist kalmayana kadar operasyon sürecek" | Video

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır, Bingöl, Muş ve Batman'da yürütülen Eren Abluka-18 Kış Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Tek bir terörist kalmayana kadar operasyon sürecek." dedi.