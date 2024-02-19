Esenyurt AK Parti Belediye Başkan Adayı Öncü sünnet şölenine katıldı
İstanbul Esenyurt'ta 150 çocuğun sünnet edildiği toplu sünnet şölenine AK Parti Milletvekili Halis Dalkılıç ve AK Parti Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü katıldı.
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