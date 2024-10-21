FETÖ örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldü! Teröristbaşının yeğeni duyurdu
Son dakika haberleri... FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'de tedavi gördüğü hastanede öldüğü açıklandı.
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