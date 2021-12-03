Fiyatı yükseltilen 40 proje 2022'ye aktarıldı! İBB her gün 72,5 milyon TL harcadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:51
01:10
01:31
02:37
SON DAKİKA: Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı sona erdi | Video 02.12.2021 | 18:35
06:13
00:20
01:23
03:00
Engin Ardıç | Eşek tuzağı 02.12.2021 | 16:14
03:00
Haşmet Babaoğlu | İnanılmaz! 02.12.2021 | 16:12
02:35
Mehmet Barlas | Dediğini yapan bir lider 02.12.2021 | 16:10
01:19
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'de yemin etti | Video 02.12.2021 | 15:07
03:56
Çavuşoğlu, AGİT 28. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na katıldı | Video 02.12.2021 | 14:29
01:52
Dijital Mecralar Komisyonu, Google temsilcilerini kabul etti | Video 02.12.2021 | 14:16
00:57
Mardin'de 'Eren kış- 8 Operasyonu'nda bölge didik didik aranıyor 02.12.2021 | 12:33
04:35
Bakan Çavuşoğlu, Stockholm’de AGİT toplantısında | Video 02.12.2021 | 12:41
00:54
03:20
02:26
Google temsilcileri TBMM'ye bilgi veriyor | Video 02.12.2021 | 11:30
01:00
TSK'nın gösterisi nefes kesti! Askeri araçlar göletten yüzerek geçti | Video 02.12.2021 | 10:55
İBB meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 2021 yatırım programindaki 40 projenin hiç dokunulmadan 2022'ye aktarıldığını söyledi. İBB yönetiminin 2021'de her gün 72,5 milyon TL harcadığını bu paraların nerelere gittiğini sordu.