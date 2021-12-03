Video Haber Fiyatı yükseltilen 40 proje 2022'ye aktarıldı! İBB her gün 72,5 milyon TL harcadı | Video
Fiyatı yükseltilen 40 proje 2022'ye aktarıldı! İBB her gün 72,5 milyon TL harcadı | Video

Fiyatı yükseltilen 40 proje 2022'ye aktarıldı! İBB her gün 72,5 milyon TL harcadı | Video

03.12.2021 | 01:45

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İBB meclisinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 2021 yatırım programindaki 40 projenin hiç dokunulmadan 2022'ye aktarıldığını söyledi. İBB yönetiminin 2021'de her gün 72,5 milyon TL harcadığını bu paraların nerelere gittiğini sordu.

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