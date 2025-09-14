Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı 14.09.2025 | 14:18 Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Gaziantep Kültür Yolu Festivali başladı. Gaziantep Kültür Yolu Festivali, dokuz gün boyunca Antep Kalesi’nden Bakırcılar Çarşısı’na, kutnu tezgâhlarından kentin dünyaca tanınan baklavasına ve geleneksel lezzetlerine uzanan bir kültür yolculuğu ile şehri sanatla buluşturacak. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, bu yıl bir kez daha Gaziantep'te hayat buluyor. Gaziantep Kültür Yolu Festivali, düzenlenen kortejin ardından Festival Parkta düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Gaziantep Kültür Yolu Festivali, Festival Park'taki açılış konuşmalarıyla başladı. 9 gün sürecek olan festival boyunca şehir, gastronomi ve kültür sanat etkinlikleriyle dolu dolu bir program sunacak. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan kadim şehir Gaziantep, festival boyunca benzersiz kültür ve sanat etkinlikleri ve mutfağıyla öne çıkacak.



"Gaziantep bir marka şehir"

Festivali açışı töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu belirterek, "Sanayisi, ticareti, ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değere sahip. Dokuz gün boyunca Gaziantep'te 50 noktada 378 etkinlik gerçekleştirilecek. Konserden sinemaya, söyleşilerden tiyatroya, gastronomi sunumlarına kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek her türlü kültürel ve sanatsal etkinlik dokuz gün boyunca insanlarımızla buluşacak. Gaziantep'te adeta kültür ve sanat şöleni yaşayacağız. Festivalimizin hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Depremde zarar gören eserler açıldı

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde 6 Şubat depreminde hasar gören Balıklı Mescid ve Kütüphanesi, Şirvani Camii, Gaziantep Kalesi ve Zincirli Bedesten'in açılışlarının Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından gerçekleştirildiğini belirten; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan; "2002'den bu yana turizmde büyük bir zihniyet değişimi yaşandı. Artık turizm yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret değil. Kültür, spor, inanç, yayla, gastronomi ve sağlık turizmi gibi birçok alanda dünyada fark yaratan bir ülke konumundayız. Bakanlık olarak şehirlerimizin sahip olduğu imkân ve kabiliyetleri en doğru şekilde yönetmek ve potansiyellerini avantaja dönüştürmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.



"Gaziantep gastronomide kutup yıldızı"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalin önemine değinerek, "Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian'da, Londra'da, Paris'te, Tokyo'da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor. Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu. Şehrimizde yuvalamanın bir felsefesi, bir sosyolojisi var. Bayramdan düğünlere, taziyeden çocuk dişi çıktığında yapılan hediğe kadar mutfağımızda her şey bir ritüele dayanır. 26 hanıyla, Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle, Roma döneminden mozaikleriyle bu şehir bir medeniyet mozaiğidir" dedi.

Gaziantep dokuz gün boyunca sanatla buluşuyor

Gaziantep Kültür Yolu Festivali, 13 Eylül itibarıyla başlayan zengin programıyla dokuz gün boyunca şehri sanatla, müzikle ve tarihle buluşturacak. Antep Kalesi'nin gölgesinden Bakırcılar Çarşısı'nın seslerine, Zeugma mozaiklerinden kentin eşsiz mutfağına kadar uzanan etkinlikler; konserlerden sergilere, söyleşilerden çocuk atölyelerine kadar her yaştan insana farklı deneyimler sunuyor.

Kahramanlık unvanını kültürüyle taçlandıran Gaziantep, bu festivalle kendi köklü mirasını bir kez daha hatırlatıyor.