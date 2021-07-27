Video Haber Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması

Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması

Halk TV'de canlı yayında skandal 'Türk Ordusu' açıklaması
27.07.2021 | 16:19

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Halk TV canlı yayınında Cumhuriyet Gazetesi yazarı Miyase İlknur, Türk Silahlı Kuvvetleri için 'ihraç edilecek ürün' benzetmesi yaparak skandal bir açıklamada bulundu.

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